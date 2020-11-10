 Збірна України із 25 гравцями вирушила у Польщу | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України із 25 гравцями вирушила у Польщу

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Збірна України із 25 гравцями вирушила у Польщу
#Україна

Джерело - uaf.ua.

Збірна України вирушила у Польщу на товариський матч з національної командою цієї країни.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Результати тестів на коронавірус у гравців виявилися негативними.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Ілля Забарний (Динамо), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — Ференцварош, Угорщина),  Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар).

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