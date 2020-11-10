Тете мріє зіграти за Барселону

Півзахисник Шахтаря Тете поділився амбіціями у футболі.

Про це розповів сам гравець.

"Мріяти про виступи у складі великого клубу – це нормально для кожного футболіста. Я не є винятком з правил. Немає ніяких сумнівів, я мрію зіграти за Манчестер Юнайтед, Ліверпуль чи Барселону.

Тим не менш, я відчуваю особливі почуття саме до Барселони, за поєдинками якої я стежив з самого дитинства. Коли я був дитиною, я хотів отримати футболку Мессі, і ця пристрасть зростала з кожним днем. У мене особлива симпатія до цього клубу", – розповів Тете.