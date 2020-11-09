Джерело - Чемпіон.

Збірна України напередодні вирішальних матчів Ліги націй зіграє товариську гру з командою Польщі.

Матч відбудеться в середу, 11 листопада, на стадіоні Шльонськ у Хожуві. Початок о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1 і Україна в медіасервісі Sweet.tv. Також онлайн матч Польща - Україна наживо дивіться на нашому сайті. Також наш сайт проведе текстову трансляцію гри. Нагадаємо, 14 листопада синьо-жовті зіграють в Лізі націй проти збірної Німеччини, а 17 - проти Швейцарії.

Зазначимо, що через спалах коронавірусу Андрій Шевченко оновив заявку збірної на найближчі матчі.

Раніше українці 7 разів зустрічалися з поляками - 3 перемоги, 2 оразки та 2 нічиї.