 Баварія і Алаба втретє не змогли домовитися про новий контракт | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія і Алаба втретє не змогли домовитися про новий контракт

Сьогодні 17:11 498 0
Клуб і футболіст не можуть зійтися в деталях угоди
Баварія і Алаба втретє не змогли домовитися про новий контракт
#Баварія, #Алаба

Джерело - Чемпіон.

Австрійський захисник Давид Алаба і керівництво Баварії не зуміли домовитися про новий контракт. 

Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фалк.

Раніше сторони безрезультатно зустрічалися в червні і серпні. Що є причиною розбіжностей гравця і клубу - не повідомляється.

Контракт 28-річного Алаби закінчується влітку 2021 року.

Повідомляється, що Ювентус вже домовився з футболістом про особисті умови контракту.

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