Баварія і Алаба втретє не змогли домовитися про новий контракт

Клуб і футболіст не можуть зійтися в деталях угоди

Джерело - Чемпіон.

Австрійський захисник Давид Алаба і керівництво Баварії не зуміли домовитися про новий контракт.

Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фалк.

Our Story: the third round of negotiations about a new contract for @David_Alaba failed! @FCBayern @sportbild — Christian Falk (@cfbayern) October 28, 2020

Раніше сторони безрезультатно зустрічалися в червні і серпні. Що є причиною розбіжностей гравця і клубу - не повідомляється.

Контракт 28-річного Алаби закінчується влітку 2021 року.

Повідомляється, що Ювентус вже домовився з футболістом про особисті умови контракту.