Баварія і Алаба втретє не змогли домовитися про новий контракт

Джерело - Чемпіон.
Австрійський захисник Давид Алаба і керівництво Баварії не зуміли домовитися про новий контракт.
Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фалк.
Our Story: the third round of negotiations about a new contract for @David_Alaba failed! @FCBayern @sportbild— Christian Falk (@cfbayern) October 28, 2020
Раніше сторони безрезультатно зустрічалися в червні і серпні. Що є причиною розбіжностей гравця і клубу - не повідомляється.
Контракт 28-річного Алаби закінчується влітку 2021 року.
Повідомляється, що Ювентус вже домовився з футболістом про особисті умови контракту.