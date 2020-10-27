ПСЖ почав переговори з Зіданом

Джерело - sport.ua.
Керівництво ПСЖ хоче запросити в клуб головного тренера Реала Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє Marca.
Сам Зідан не кращим чином почав нинішній сезон з Реалом, і в іспанських ЗМІ вже з'являлася інформація про його можливу відставку.
ПСЖ вже провів перші переговори з Зіданом. Чим вони завершилися - поки не відомо.
Нинішній наставник ПСЖ Томас Тухель, незважаючи на вихід у фінал Ліги чемпіонів минулого сезону, буде звільнений, якщо Зідан погодиться очолити ПСЖ.
Нагадаємо, Барселона поступилася Реалу в Ель Класіко.