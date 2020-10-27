ПСЖ почав переговори з Зіданом

Чемпіони Франції хочуть переманити наставника Реала

Керівництво ПСЖ хоче запросити в клуб головного тренера Реала Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє Marca.

Сам Зідан не кращим чином почав нинішній сезон з Реалом, і в іспанських ЗМІ вже з'являлася інформація про його можливу відставку.

ПСЖ вже провів перші переговори з Зіданом. Чим вони завершилися - поки не відомо.

Нинішній наставник ПСЖ Томас Тухель, незважаючи на вихід у фінал Ліги чемпіонів минулого сезону, буде звільнений, якщо Зідан погодиться очолити ПСЖ.

Нагадаємо, Барселона поступилася Реалу в Ель Класіко.