 ПСЖ почав переговори з Зіданом | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:49 517
Шахтар - Інтер: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:19 921
Аталанта - Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 21:55 821
Боруссія М - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 21:54 468
Шахтар - Інтер 0:0. Як це було
Сьогодні 21:49 8739
Жіноча збірна України розгромила Грецію
Сьогодні 19:40 1349
У Ворсклі відреагували на інтерес Шахтаря до Різника
Сьогодні 13:48 1522
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах
Сьогодні 12:49 1170 1
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Сьогодні 12:23 6448
Десна прийме Зорю, Олександрія зіграє із Минаєм. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Сьогодні 12:15 1089
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:56 Футбол Визначено найкращого гравця матчу Шахтар - Інтер 123
22:40 Футбол Локомотив - Баварія 1:2. Огляд матчу 181
22:25 Футбол Шахтар - Інтер 0:0. Огляд матчу 380
22:19 Футбол Шахтар - Інтер: відео голів і огляд матчу 921
22:10 Футбол ПСЖ почав переговори з Зіданом 317
21:55 Футбол Баварія переграла Локомотив у 2 турі Ліги чемпіонів 466
21:55 Пряма трансляція Аталанта - Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 821
21:54 Пряма трансляція Боруссія М - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 468
21:49 Футбол Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів 517
21:49 Футбол Шахтар - Інтер 0:0. Як це було 8739
21:40 Футбол Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч з Аяксом 354
21:24 Футбол Бартомеу подав у відставку з посади президента Барселони 534
21:10 Футбол Аллегрі може замінити Тухеля на посаді головного тренера ПСЖ 470
20:54 Футбол Дентіньйо отримав травму у першому таймі матчу з Інтером 631
20:40 Бокс Чісора: Усик - найкращий боксер серед усіх, з ким я боксував раніше 1074
20:26 Баскетбол Визначено символічну п’ятірку та MVP третього ігрового тижня 602
20:10 Футбол Луческу додатково взяв на матч з Ференцварошем 19-річного воротаря 951
19:57 Пряма трансляція Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 6590
19:55 Бокс Хей: Чісора буде іншим, ніж раніше 886
19:40 Футбол Жіноча збірна України розгромила Грецію 1349
19:25 Бокс Лопес: У мене був шанс кинути Ломаченка 1697
19:23 Пряма трансляція Локомотив - Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 987
19:10 Футбол Зорю та Брагу розсудить бригада арбітрів з Грузії 907
18:52 Футбол Трубін та Корнієнко вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Інтером 1229
18:40 Бокс Красюк: Джошуа розуміє, що Усик несе серйозну загрозу для нього 1424

ПСЖ почав переговори з Зіданом

Сьогодні 22:10 317 0
Чемпіони Франції хочуть переманити наставника Реала
ПСЖ почав переговори з Зіданом
#Зідан, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Керівництво ПСЖ хоче запросити в клуб головного тренера Реала Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє Marca.

Сам Зідан не кращим чином почав нинішній сезон з Реалом, і в іспанських ЗМІ вже з'являлася інформація про його можливу відставку.

ПСЖ вже провів перші переговори з Зіданом. Чим вони завершилися - поки не відомо.

Нинішній наставник ПСЖ Томас Тухель, незважаючи на вихід у фінал Ліги чемпіонів минулого сезону, буде звільнений, якщо Зідан погодиться очолити ПСЖ.

Нагадаємо, Барселона поступилася Реалу в Ель Класіко.

Коментарі ()