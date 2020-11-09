Томас Тухель може покинути ПСЖ

Керівництво ПСЖ розгляне варіант зі звільненням головного тренера команди Томаса Тухель до кінця року.

Про це повідомляє TF1.

За даними джерела, рада директорів збереться в перерві на матчі збірні і вирішить долю тренера.

Відзначається, що в клубі незадоволені двома поразками на груповому етапі Ліги чемпіонів, що ставить під сумніви вихід парижан в плей-оф турніру. Крім того, Тухель зберігає підтримку серед футболістів команди, що може допомогти йому зберегти роботу.

Раніше, ПСЖ почав переговори з Зіданом.