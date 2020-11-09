Шевченко довикликав у збірну України Паньківа та Різника

Гравці мають шанс зіграти за збірну України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав двох голкіперів — Юрія Паньківа з Олександрії та Дмитра Різника з Ворскли.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Гравці вже прибули у розташування національної команди.

Разом з Андрієм Пятовим та Андрієм Луніним вони складуть квартет воротарів, з-поміж яких тренерський штаб буде обирати трійку на кожен із трьох матчів, що команда проведе в листопаді.

Збірна України проведе контрольний матч проти Польщі 11-го листопада, а також матчі Ліги націй проти Німеччини 14-го листопада і Швейцарії 17-го листопада.

Раніше, Шевченко викликав Кравця до збірної України.