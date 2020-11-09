Шевченко довикликав у збірну України Паньківа та Різника

Джерело - uaf.ua.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав двох голкіперів — Юрія Паньківа з Олександрії та Дмитра Різника з Ворскли.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Гравці вже прибули у розташування національної команди.
Разом з Андрієм Пятовим та Андрієм Луніним вони складуть квартет воротарів, з-поміж яких тренерський штаб буде обирати трійку на кожен із трьох матчів, що команда проведе в листопаді.
Збірна України проведе контрольний матч проти Польщі 11-го листопада, а також матчі Ліги націй проти Німеччини 14-го листопада і Швейцарії 17-го листопада.
Раніше, Шевченко викликав Кравця до збірної України.