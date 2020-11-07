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Шевченко викликав Кравця до збірної України

Сьогодні 12:57 978 0
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Шевченко викликав Кравця до збірної України
#Супряга, #Кравець

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до розташування національної команди нападника турецького Коньяспору Артема Кравця.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Це стало наслідком того, що серед запрошених на збір з’явилися нові інфіковані на COVID-19 виконавці. 

Позитивними виявилися ПЛР-тести Владислава Супряги та Євгена Шахова. Нагадаємо, раніше були інфіковані динамівці Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв та Микола Шапаренко. Також не зможе допомогти головній команді країни ще один футболіст столичного клубу, Олександр Тимчик, який поки що не відновився після ушкодження.

Однак є й позитивна новина. Богдан Михайличенко, ПЛР-тест якого два тижні тому був позитивним, уже відбув ізоляцію, і його новий тест дав негативний результат. Богдан готовий зіграти за свій Андерлехт у найближчому турі чемпіонату Бельгії (8 листопада проти Гента), а після цього прибути до Києва на збір.

Нагадаємо, збірна України проведе контрольний матч проти Польщі 11-го листопада, а також матчі Ліги націй проти Німеччини 14-го листопада і Швейцарії 17-го листопада.

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