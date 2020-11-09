 Лавриненко: Насилу назбирали гравців на матч з Рухом | Футбол | Champion.com.ua
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Лавриненко: Насилу назбирали гравців на матч з Рухом

Сьогодні 10:29 676 0
Сергій Лавриненко прокоментував матч проти Руха
Лавриненко: Насилу назбирали гравців на матч з Рухом
#Інгулець, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

В Інгульця перед матчем з Рухом була велика кількість травмованих гравців.

Про це розповів головний тренер команди з Петрового Сергій Лавриненко.

"В першу чергу я хочу подякувати своїй команді за той характер, який вона показала. Перед матчем ми зіткнулися з великою кількістю травмованих гравців. Насилу назбирали на виїзд. І 70 хвилин грати в меншості з такою командою, як Рух, важко. Тому якості гри не було ані з одного боку, ані з іншого", - сказав Лавриненко.

Нагадаємо, Інгулець зіграв внічию з Рухом.

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