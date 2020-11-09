Лавриненко: Насилу назбирали гравців на матч з Рухом

В Інгульця перед матчем з Рухом була велика кількість травмованих гравців.

Про це розповів головний тренер команди з Петрового Сергій Лавриненко.

"В першу чергу я хочу подякувати своїй команді за той характер, який вона показала. Перед матчем ми зіткнулися з великою кількістю травмованих гравців. Насилу назбирали на виїзд. І 70 хвилин грати в меншості з такою командою, як Рух, важко. Тому якості гри не було ані з одного боку, ані з іншого", - сказав Лавриненко.