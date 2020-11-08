Рух - Інгулець 2:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру УПЛ львівський Рух зіграв внічию з Інгульцем.
Рух - Інгулець 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Бартуловіч (пен), 1:1 - 51 Мисик, 2:1 - 56 Кондраков (пен), 2:2 - 58 Козак
Рух: Бандура, Федорчук, Климчук, Мисик, Мартинюк, Кондраков (Русин 60), Бойчук Б., Копина, Стаменкович, Парамонов (Калюжний 79), Кухарук (Кухаревич 60)
Інгулець: Кринський, Запорожець, Козак (Мкомола 75), Бартуловіч, Коваленко (Янаков 61; Литвяк, 56), Фатєєв, Кучеренко, Павлов, Балан, Сітчінава (Белоцерківець 75), Семенко
Попередження: Бойчук Б. 12, Парамонов 30, Кондраков 57 - Кучеренко 12, Семенко 37, Кучеренко 39, Сітчінава, 75
Вилучення: Кучеренко 39
Нагадаємо, Зоря зіграла внічию з Інгульцем у 8 турі УПЛ.