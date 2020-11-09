Забарний: У Луческу є питання до федерації

Головний тренер Динамо Мірче Луческу вважає, що не було дотримано принципу чесної гри у матчі Динамо – Шахтар.

Про це розповів захисник киян Ілля Забарний.

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"Що говорив Луческу в роздягальні? Казав, що не було дотримано fair play, питання до федерації... Але нас це не стосується, ми повинні виходити на поле і доводити. Удача була не на нашому боці, зробимо висновки і будемо рухатися далі", - відзначив Забарний.