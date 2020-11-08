Зоря – Ворскла 0:0. Огляд матчу

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У 9 турі Української Прем'єр-ліги Зоря зіграла внічию з Ворсклою.
Чемпіонат України – УПЛ
9 тур, 08 листопада
Зоря – Ворскла 0:0
Зоря: Шевченко, Фаворов, Абу-Ханна, Руфаті, Кочергін, Іванісеня, Юрченко, Хомченовський, Кабаєв (Назаріна, 63), Гладкий, Громов (Сайядманеш, 77)
Ворскла: Різник, Якубу, Кане, Чеснаков, Ндіайє, Щербак (Ребенок, 46), Скляр, Пердута, Пуцлін, Яворський (Васін, 85), Степанюк (Кравчук, 76)
Попередження: Юрченко, Кабаєв, Ребенок, Пердута, Кравчук
Вилучення: Хомченовський, 59, Ребенок, 69
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