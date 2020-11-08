 Зоря – Ворскла 0:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря – Ворскла 0:0. Огляд матчу

Сьогодні 22:56 210 0
Огляд матчу Зоря – Ворскла
Зоря – Ворскла 0:0. Огляд матчу
#Зоря, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 9 турі Української Прем'єр-ліги Зоря зіграла внічию з Ворсклою.

Чемпіонат України – УПЛ
9 тур, 08 листопада

Зоря – Ворскла 0:0

Зоря: Шевченко, Фаворов, Абу-Ханна, Руфаті, Кочергін, Іванісеня, Юрченко, Хомченовський, Кабаєв (Назаріна, 63), Гладкий, Громов (Сайядманеш, 77)

Ворскла: Різник, Якубу, Кане, Чеснаков, Ндіайє, Щербак (Ребенок, 46), Скляр, Пердута, Пуцлін, Яворський (Васін, 85), Степанюк (Кравчук, 76)

Попередження: Юрченко, Кабаєв, Ребенок, Пердута, Кравчук

Вилучення: Хомченовський, 59, Ребенок, 69

Раніше, Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ.

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