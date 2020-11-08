 Каштру оцінив перемогу над Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 10698 2
Динамо Київ - Шахтар Донецьк 0:3. Як це було
Сьогодні 18:51 5657
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:03 1813
Рух зіграв внічию з Інгульцем у 9 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 290
Рома, Наполі та Інтер хочуть підписати Тайсона
Сьогодні 14:25 469 1
Левченко: Якщо Шахтар програє Динамо, Каштру можуть звільнити
Сьогодні 11:33 561
Ортіс нокаутував Флореса за 45 секунд бою
Сьогодні 10:25 4528
Хейні переміг Гамбоа і захистив титул WBC у легкій вазі
Сьогодні 08:24 2347
Динамо – Шахтар: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 01:49 7664 6
Динамо – Шахтар: бійки, вилучення...
Вчора 21:56 6573
Блоги
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Андрій Твердохліб
06.11.2020 20:36 869
Відео дня. 96-річний українець регулярно грає в теніс
Відео дня. 96-річний українець регулярно грає в теніс Андрій Твердохліб
06.11.2020 20:27 1014
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
06.11.2020 19:13 7367
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки Андрій Твердохліб
06.11.2020 18:00 5026
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії Андрій Твердохліб
06.11.2020 15:18 690
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:11 Футбол Каштру оцінив перемогу над Динамо 231
19:55 Футбол Луческу: Цей матч виграв COVID 218
19:44 Хокей. УХЛ Краматорськ обіграв Маріуполь в матчі дебютантів УХЛ 247
19:40 Блог Шевченко в компанії Усика відвідав матч Динамо - Шахтар 496
19:29 Футбол Франков: Динамо провалило центр поля 507
19:15 Футбол Реал Сосьєдад обіграв Гранаду та повернув лідерство у Ла-Лізі 319
18:52 Футбол Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ 10698 2
18:51 Футбол Динамо Київ - Шахтар Донецьк 0:3. Як це було 5657
18:41 Боротьба Українка Шевченко стала дворазовою чемпіонкою світу 2692
18:26 Футбол Вольфсбург розібрався з Гоффенгаймом у Бундеслізі 447
18:13 Блог Червона картка для капітана. Сидорчук залишив Динамо в меншості 794
18:10 Футбол Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Інтером, Рома обіграла Дженоа. Результати 7 туру Серії А 209
17:59 Блог Шахтар виходить уперед. Мораес забив у ворота Динамо 1046
17:57 Футбол Лестер здолав Вулвергемптон та очолив АПЛ 617
17:52 Блог Фанати Динамо яскраво провели команду на матч проти Шахтаря 684
17:46 Футбол Зінченко у запасі Манчестер Сіті на матч з Ліверпулем 742
17:30 Футбол Рух - Інгулець 2:2. Огляд матчу 762
17:13 Хокей. УХЛ Донбас розібрався із Дніпром в УХЛ 1108
16:51 Футбол Вільярреал обіграв Хетафе та очолив Ла-Лігу 825
16:50 Блог Невдаха дня. Форвард Фулгема ганебно пробив пенальті на 96-й хвилині 387
16:45 Футбол Рух - Інгулець 2:2. Відео голів 884
16:31 Баскетбол Дніпро обіграло Запоріжжя у Суперлізі 958
16:12 Футбол Попов проти Мораеса: Стартові склади матчу Динамо - Шахтар 1540
16:03 Пряма трансляція Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE 1813
15:58 Футбол Тоттенгем здолав Вест Бромвіч у 8 турі АПЛ 1084

Каштру оцінив перемогу над Динамо

Сьогодні 20:11 231 0
Луїш Каштру прокоментував матч проти Динамо
Каштру оцінив перемогу над Динамо
#Динамо, #Шахтар, #Каштру

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Гравці Шахтаря показали якісний футбол у матчі проти Динамо та заслужено перемогли у матчі.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Звичайно ж, я задоволений і грою, і результатом. Знали, наскільки важливою буде гра для нас, оскільки у Динамо була перевага в чотири очки. Також ми чудово знали, що доведеться грати з дуже складною командою, яка чудово показала себе в Барселоні.

Ми, з іншого боку, були після важкої поразки, яка розчарувала нас та залишила певну пляму на репутації клубу. Але сьогоднішній результат проти команди, яка на першому місці в чемпіонаті та чудово зіграла з Барселоною, не може не радувати. На щастя, футболісти показали якісний футбол і ми заслужено перемогли", - відзначив Каштру.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ.

Коментарі ()