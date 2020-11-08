Каштру оцінив перемогу над Динамо

Гравці Шахтаря показали якісний футбол у матчі проти Динамо та заслужено перемогли у матчі.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Звичайно ж, я задоволений і грою, і результатом. Знали, наскільки важливою буде гра для нас, оскільки у Динамо була перевага в чотири очки. Також ми чудово знали, що доведеться грати з дуже складною командою, яка чудово показала себе в Барселоні.

Ми, з іншого боку, були після важкої поразки, яка розчарувала нас та залишила певну пляму на репутації клубу. Але сьогоднішній результат проти команди, яка на першому місці в чемпіонаті та чудово зіграла з Барселоною, не може не радувати. На щастя, футболісти показали якісний футбол і ми заслужено перемогли", - відзначив Каштру.