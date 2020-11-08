Матч Динамо – Шахтар було б доцільно перенести через спалах коронавірусу у київському клубі.

Про це розповів головний тренер киян Мірче Луческу.

"Сьогодні виграв COVID, але програв fair play. Це мій коментар. Я б ніколи не грав за таких умов такий важливий матч, навіть, якщо представляв би іншу сторону. Підкреслюю, я б не зіграв цей матч.

Результат чемпіонату повинні вирішувати команди на полі, а не COVID. Це все, що я хочу сказати", - відзначив Луческу.