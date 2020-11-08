 Рух зіграв внічию з Інгульцем у 9 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Рух зіграв внічию з Інгульцем у 9 турі УПЛ

Сьогодні 15:51 144 0
Інгулець з 38-ої хвилини матчу грав у меншості
Рух зіграв внічию з Інгульцем у 9 турі УПЛ
#Рух, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру УПЛ львівський Рух зустрічався з Інгульцем.

На 17-ій хвилині матчу Копина порушив правила проти Сітчінави і було призначено пенальті, яке реалізував Бартуловіч. На 38-ій хвилині матчу Інгулець залишився у меншості - друге попередження отримав Кучеренко. На другого тайму матчу Рух забив два голи, переломивши хід гри. Інгулець у меншості зумів досить швидко зрівняти рахунок - Козак вдало зіграв на добиванні. 

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 8 листопада

Рух - Інгулець 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Бартуловіч (пен), 1:1 - 51 Мисик, 2:1 - 56 Кондраков (пен), 2:2 - 58 Козак

Рух: Бандура, Федорчук, Климчук, Мисик, Мартинюк, Кондраков (Русин 60), Бойчук Б., Копина, Стаменкович, Парамонов (Калюжний 79), Кухарук (Кухаревич 60)

Інгулець: Кринський, Запорожець, Козак (Мкомола 75), Бартуловіч, Коваленко (Янаков 61; Литвяк, 56), Фатєєв, Кучеренко, Павлов, Балан, Сітчінава (Белоцерківець 75), Семенко

Попередження: Бойчук Б. 12, Парамонов 30, Кондраков 57 - Кучеренко 12, Семенко 37, Кучеренко 39, Сітчінава, 75

Вилучення: Кучеренко 39

Нагадаємо, Зоря зіграла внічию з Інгульцем у 8 турі УПЛ.

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