Левченко: Якщо Шахтар програє Динамо, Каштру можуть звільнити

У матчі з київським Динамо в 9-му турі української Прем'єр-ліги гравцям Шахтаря потрібно агресивно грати.

Про це заявив колишній півзахисник збірної України Євген Левченко.

"Всі будуть обережними. Однак гірникам втрачати нічого. Команді Каштру нічого не залишається, окрім як діяти агресивно, намагатися вести гру. Динамо влаштує і нічия, а значить збереження комфортного відриву від Шахтаря в чотири очки. Думаю, наші гранди вийдуть вирішувати різні завдання.

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Якщо Шахтар програє Динамо, Каштру можуть звільнити? Так, ця поразка може стати для наставника гірників фатальною. У таких випадках клуби зазвичай змінюють тренерів. Шахтар не може собі дозволити надати коучу багато часу на будівництво команди. Тут важливо не стільки те, що Шахтар програв з рахунком 0:6 в матчі Ліги чемпіонів, а те, наскільки футболісти довіряють своєму тренеру. Якщо між ними пропала хімія, то краще розійтися... Подивимося, як гірники зможуть переломити несприятливу для себе ситуацію", - сказав Левченко.