 Динамо Київ - Шахтар Донецьк 0:3. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо Київ - Шахтар Донецьк 0:3. Як це було

Сьогодні 18:51 5655 0
Динамо Київ - Шахтар Донецьк 0:3. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар здобув розгромну перемогу над Динамо і наближається до киян у турнірній таблиці на відстань одного залікового пункту.

90' Штрафний у центрі поля для Динамо. Чимало гравців киян пішли у штрафний майданчик суперника.

90' Дві хвилини додала Катерина Монзуль до основного часу.

89' Фернандо пробивав з дальньої дистанції, але Нещерет без проблем забрав м'яч у руки.

87' Степаненко опинився на газоні! Допомога медиків знадобилася капітану Шахтаря, щоб продожвити матч.

85' Насідає Шахтар на ворота Динамо, але не наважуються "гірники" на дальній удар, хочуть вони довести м'яч до штрафного майданчика киян.

83' Вдається Динамо перехоплювати м'яч, але вийти у атаку киянам дуже важко.

81' Соломон подавав з кутового, але Нещерет класно зіграв на виході і забрав м'яч у руки.

80' Продовжує Шахтар грати першим номером, можливо "гірники" хочуть зробити найбільшу перемогу в історії українського класичного.

78' Патрік віддавав на Соломона, але Манор виявився в офсайді.

77' Кендзьора подав з правого флангу, Циганков зміг пробити по воротах, але Трубін без проблем забрав м'яч у руки.

75' Патрік порушив правила у центрі поля. Динамо швидко розіграло м'яч, але пасом назад.

73' ГООООЛ! Шахтар громить Динамо! Попов пішов у підкат проти Коваленка, м'яч відскочив до Патріка, який в дотик пробив у дальню дев'ятку. Без шансів для Нещерета.

71' Також замість травмованого Родрігеса гру продовжив Назарій Русин.

69' Потрійна заміна від Шахтаря. Замість Мораеса, Марлоса та Антоніо на поле вийшли Фернандо, Патрік та Коваленко.

68' Родрігес тримається за стегно, не може нападник Динамо продовжити матч.

66' ГОООООЛ! Шахтар подвоює рахунок! Соломон віддав на Степаненка, той пробив і влучив у ногу Антоніо, м'яч від ноги бразильця залетів точно у кут воріт!

63' Продовжує Шахтар контролювати м'яч, але до гострих моментів справа не доходить.

61' Заміна у складі Динамо. Замість Вербича гру продовжить Де Пена.

59' Матвієнко збив Вербича у центрі поля. Штрафний на користь Динамо.

57' Додо пройшов правим флангом скинув м'яч у центр, але удар Антоніо потягнув Нещерет.

55' Контролює Шахтар м'яч, але до ударів справа не доходить.

53' Антоніо збив Андрієвського у штрафному майданчику Динамо. Жовта картка для бразильця.

51' Ще одна заміна від Луїша Каштру. Замість Тайсона гру продовжив Соломон.

50' Заміна в складі Шахтаря. Віктор Корнієнко покинув поле у супроводі лікарів, на поле вийшов Маркос Сіпріано.

48' Динамо залишилося в тому ж складі, просто Буяльський опустився трохи нижче і виконує функції Сидорчука.

47' Корнієнко опинився на газоні, схоже Шахтарю доведеться використати вимушену заміну.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Шахтар має мінімальну перевагу і на табло і за кількістю гравців.

45' Червона картка для Сидорчука!

45' Монзуль пішла дивитися VAR можлива червона для українця!

45' Сидорчук у підкаті зрубив Корнієнка. "Гірчичник" для капітана Динамо.

44' Марлос грубо збив Вербича, жовта для гравця Шахтаря. Але буде виконуватися кутовий.

43' Динамо забрало м'яч під свій контроль, але до гострих моментів справа не доходить.

41' Намагається пресингувати Динамо, але помітно, що вже не так активно кияни йдуть у відбір.

39' Контролює Шахтар м'яч, не поспішають "гірники" вперед.

37' Вербич наступив на ногу Степаненку, Катерина Монзуль нагородила словенця "гірчичником".

36' Пробив Буяльський з гострого кута, але Трубін забрав м'яч у руки.

34' ГООООЛ! Шахтар виходить вперед! Пішла подача з правого флангу, Нещерет помилився на виході і Мораес головою відправив м'яч у порожні ворота.

33' Розіграли кияни кутовий, Буяльський віддав на Сидорчука, але удар Сергія вийшов неточним.

32' Пішла подача на ближню стійку, але Мораес вибив м'яч на другий корнер поспіль.

31' Буяльський робив закидання у штрафний майданчик на Вербича, але Хочолава виграв верхову дуель і вибив м'яч на кутовий.

30' Матвієнко збив Циганкова у центрі поля. Незадоволений гравець Шахтаря цим рішенням.

29' По черзі контролюють команди м'яч, але до небезпечних моментів справа не доходить.

27' Пішла подача з корнера, але гравці Динамо відбилися.

26' Тайсон віддав у розріз на Додо, але Родрігес встиг перевести м'яч на кутовий.

24' Шабанов подавав з лівого флангу, але Матвієнко вибив м'яч подалі.

22' Матвієнко намагався відправити у забігання Додо, але засильно пійшов цей пас і м'яч вийшов за межі поля.

20' Циганков збив Антоніо в центрі поля, тут Монзуль теж вирішила обмежитися усним попередженням.

19' Тайсон зривав атаку Динамо, але арбітр пробачила бразильського вінгера Шахтаря. Лише штрафний для киян.

18' Корнієнко пробивав непогано, але Нещерет витягнувся і перевів м'яч на кутовий.

17' Андрієвський збив Мароса недалеко від штрафного майданчика Динамо. Жовта для Олександра та стандарт для Шахтаря.

16' Подавав Марлос з кутового, але "гірники" порушили правила в атаці.

15' Тете наступив на ногу Попову біля штрафного майданчику. Монзуль нагородила бразильця жовтою карткою.

13' Вербич віддав на Буяльського в штрафному майдначику, але Віталій пробив неточно.

12' Вдалося до удару Шахтарю довести атаку, але м'яч опинився в руках у Нещерета.

10' Швидко Динамо повертає собі м'яч після втрат, але реалізувати це ніяк не вдається.

8' Динамо контролює м'яч, але в основному розігрують захисники киян.

6' Класно обігралися Вербич та Циганков, Віктор міг виконати простріл, але його пас заблокували.

4' Мораес запускав у прорив Тете, але Попов грамотно відтіснив бразильця корпусом і Нещерет забрав м'яч у руки.

3' Контролює Шахтар м'яч, але до небезпечних моментів справа не доходить.

2' Намагався Родрігес довгим пасом запустити Циганкова вперед, але передача вийшла неточною.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд!

Київське Динамо та донецький Шахтар зіграють у гололовному матчі 9 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 8 листопада, о 17:00. Наш сайт проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 16:45. У 8 турі обидві команди здобули перемоги. Динамо мінімально перепогло Дніпро-1 (1:2), а Шахтар упевнено розібрався з Маріуполем (4:1).

Нагадаємо, у єврокубковий мідвік, Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки, програвши Боруссії із Менхенгладбаха (0:6). Ця поразка також стала найбільшою в історії головноє арени України.

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