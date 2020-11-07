Десна – Минай 1:0. Відео голу

Відео голу у матчі Десна – Минай

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9 туру УПЛ Десна обіграла Минай.

80 хвилина. Відео голу Будківського

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 7 листопада

Десна – Минай 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 80 Будківський

Десна: Паст, Конопля, Тамм, Гітченко, Картушов, Огіря, Арвеладзе (Домбровський, 46), Калітвінцев (Єрмаков, 88), Мудрик (Гуцуляк, 71), Хльобас (Тотовицький, 46), Будківський (Дегтярьов, 88) Запасні: Литовка, Западня, Волков, Шевцов. Головний тренер: Олександр Рябоконь

Минай: Каніболоцький, Сніжко (Ахмедзаде, 87), Саків, Шиндер (Хахльов, 73), Кожанов (Пиняшко, 62), Ткачук (Малепе, 87), Маємбе, Матіч, Книш, Меліченко. Запасні: Попович, Маткобожик, Карноза, Лопирьонок, Павліш. Головний тренер: Василь Кобін

Попередження: Мудрик, 15, Шиндер, 53, Маємбе, 88, Паст, 90

Раніше, Олімпік у неймовірному матчі зіграв внічию з Маріуполем у 9 турі УПЛ.

Також, Олександрія перемогла ФК Львів.