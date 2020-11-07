 Олімпік у неймовірному матчі зіграв внічию з Маріуполем у 9 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік у неймовірному матчі зіграв внічию з Маріуполем у 9 турі УПЛ

Сьогодні 15:52 203 0
Господарі змогли уникнути поразки, забивши гол у компенсовані хвилини
Олімпік у неймовірному матчі зіграв внічию з Маріуполем у 9 турі УПЛ
#Олімпік, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру УПЛ Олімпік зустрічався з ФК Маріуполь.

На 36-ій хвилині матчу Олімпік завдяки голу Беніто вийшов вперед. Наприкінці першого тайму у ворота Олімпіка було призначено два пенальті, які реалізували Сікан та Мишньов. У другому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. У компенсовані хвилини матчу Каргбо зрівняв рахунок - 3:3.

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 7 листопада

Олімпік - ФК Маріуполь 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 36 Беніто, 1:1 - 44 Сікан (пен), 1:2 - 45+2 Мішньов (пен), 1:3 - 73 Танковський, 2:3 - 79 Політило, 3:3 - 90+4 Каргбо

Олімпік: Артем Кичак, Іссіар Драме, Захедітабар Шахаб (Ібрагім Каргбо 70), Тарас Завійський (Даніель Романовський 84), Павло Ксьонз (Євген Цимбалюк 79), Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 70), Руслан Бабенко, Олабіран Блессинг Муіва (Беніто), Євген Пасіч, Ігор Снурніцин, Сергій Політило

ФК Маріуполь: Євген Гальчук, Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Максим Чех, Дмитро Мишньов, Сергій Горбунов (Олег Очеретько 58), Артем Бондаренко, В'ячеслав Танковський, Петро Стасюк, Ігор Кірюханцев, Данило Сікан (Андрій Кулаков 46)

Попередження: Олабіран Блессинг Муіва (Беніто) 33, Тарас Завійський 57, Іссіар Драме 62, Руслан Бабенко 75

Раніше, Денисов заявляв, що не подобається 13 орендованих гравців Шахтаря у Маріуполі.

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