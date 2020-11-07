Тайсон цікавий італійським клубам – агент

Півзахисник Шахтаря Тайсон може продовжити кар'єру в одній з італійських команд.

Про це розповів агент ФІФА Руджеро Ласеренца.

"Він - гравець, який викликає інтерес з боку багатьох клубів, як італійських, так і закордонних. Він може закрити дві позиції і має міжнародний досвід. Було кілька звернень або запитів на інформацію від італійських клубів.

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Тайсон найкраще почувається як лівий нападник, але він також легко пристосовується до гри в центральній зоні, під центрфорвардом. Шахтар - клуб, який зазвичай грає з трьома футболістами в атаці. Тому Тайсон може бути цікавий командам, які роблять ставку на атакувальну гру. Перш за все, я говорю про Рому, Наполі і Інтер", - відзначив Ласеренца.