Олександрія – Львів 1:0. Відео голу

Відео голу Олександрія – Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9 туру УПЛ Олександрія вдома мінімально обіграла ФК Львів.

70 хвилина. Відео голу Третьякова

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 7 листопада

Олександрія – Львів 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 70 Третьяков (пен)

Олександрія: Юрій Паньків, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець (Дмитро Шастал 83), Денис Безбородько (Василь Грицук 58), Максим Третьяков (Максим Задерака 90+1), Валерій Лучкевич, Артем Сітало, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Роман Вантух, Валерій Бондаренко

ФК Львів: Орест Костик, Шина, Міхкель Айнсалу (Пахтман Філіпе 85), Назарій Нич, Донатас Казлаускас (Ігор Кошман 80), Єгор Клименчук (Юрій Кравчук 71), Енес Махмутовіч, Володимир Якимець, Фран Чір’як (Ернест Антві 71), Рафаель Сабіно, Маруан Міхобі

Попередження: Безбородько 48, Гречишкін 89 – Казлаускас 4, Сабіно 62.

Раніше, Олімпік у неймовірному матчі зіграв внічию з Маріуполем у 9 турі УПЛ.