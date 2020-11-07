 Олександрія – Львів 1:0. Відео голу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українець став триразовим чемпіоном світу із бойового самбо
Сьогодні 08:23 1142
Десна вирвала перемогу у Миная в 9 турі УПЛ
Сьогодні 21:22 44
Олександрія перемогла ФК Львів у 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 324
Боруссія Д - Баварія: онлайн-трансляція матчу 7 туру Бундесліги. LIVE
Сьогодні 18:36 582
Десна - Минай: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 18:35 1489 2
Збірна України зіграє з Польщею без глядачів
Сьогодні 17:14 6912 5
Збірна України мінімально поступилася Росії у відборі на Євро-2022
Сьогодні 16:07 1446
Олімпік у неймовірному матчі зіграв внічию з Маріуполем у 9 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 487
Шевченко викликав Кравця до збірної України
Сьогодні 12:57 1733
У збірній України з біатлону стався спалах коронавірусу
Сьогодні 12:09 1672
Блоги
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки Андрій Твердохліб
Вчора 18:00 4943
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії Андрій Твердохліб
Вчора 15:18 650
Дівчина дня: відверта фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: відверта фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
Вчора 11:15 11300 2
Космічний сейв Нещерета після штрафного від Мессі
Космічний сейв Нещерета після штрафного від Мессі Valeriy Ruchka
05.11.2020 16:40 1596
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Valeriy Ruchka
05.11.2020 13:49 829
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:22 Футбол Десна вирвала перемогу у Миная в 9 турі УПЛ 44
21:04 Теніс Калініна зустрінеться із Завацькою у фіналі кваліфікації у Лінці 142
20:49 Футбол Коньяспор з голом Кравця сенсаційно переміг Фенербахче 1084
20:29 Футбол Олександрія – ФК Львів 1:0. Огляд матчу 294
20:16 Хокей. УХЛ Сокіл в овертаймі дотиснув Білий Барс, Кременчук розібрався з Крижаними Вовками. Результати 5 туру УХЛ 129
19:57 Футбол Шахтар Григорчука вирвав нічию у БАТЕ в ключовому матчі чемпіонату Білорусі 764
19:45 Футбол Тайсон цікавий італійським клубам – агент 640
19:26 Футбол Олександрія – Львів 1:0. Відео голу 572
19:12 Футбол Барселона розібралася з Бетісом у 9 турі Ла-Ліги 765
19:00 Футбол Крістал Пелес розгромив Лідс у 8 турі АПЛ 715
18:51 Футбол Олександрія перемогла ФК Львів у 9 турі УПЛ 324
18:36 Пряма трансляція Боруссія Д - Баварія: онлайн-трансляція матчу 7 туру Бундесліги. LIVE 582
18:35 Пряма трансляція Десна - Минай: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE 1489 2
18:31 Футбол Лейпциг розгромив Фрайбург, перемоги Герти та Уніона. Результати 7 туру Бундесліги 839
18:14 Футбол Кальярі здобуло перемогу над Сампдорією у Серії А 831
18:03 Футбол Дубль Габовди допоміг Торпедо-БелАЗ обіграти Динамо Брест Мілевського у чемпіонаті Білорусі 977
17:49 Блог Українська легкоатлетка потрапила на обкладинку книги 567
17:45 Футбол Олімпік - ФК Маріуполь 3:3. Огляд матчу 1012
17:30 Футбол Легенда Динамо отримав вилучення у чемпіонаті Росії 1444
17:14 Футбол Збірна України зіграє з Польщею без глядачів 6912 5
16:53 Футбол Уеска зіграла внічию з Ейбаром у 9 турі Ла-Ліги 1119
16:44 Футбол Олімпік - ФК Маріуполь 3:3. Відео голів 1235
16:28 Футбол Манчестер Юнайтед розібрався з Евертоном у 8 турі АПЛ 1258
16:07 Гандбол Збірна України мінімально поступилася Росії у відборі на Євро-2022 1446
16:05 Пряма трансляція Олександрія - Львів: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE 1069

Олександрія – Львів 1:0. Відео голу

Сьогодні 19:26 572 0
Відео голу Олександрія – Львів
Олександрія – Львів 1:0. Відео голу
#ФК Львів, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9 туру УПЛ Олександрія вдома мінімально обіграла ФК Львів.

70 хвилина. Відео голу Третьякова

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 7 листопада

Олександрія – Львів 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 70 Третьяков (пен)

Олександрія: Юрій Паньків, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець (Дмитро Шастал 83), Денис Безбородько (Василь Грицук 58), Максим Третьяков (Максим Задерака 90+1), Валерій Лучкевич, Артем Сітало, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Роман Вантух, Валерій Бондаренко

ФК Львів: Орест Костик, Шина, Міхкель Айнсалу (Пахтман Філіпе 85), Назарій Нич, Донатас Казлаускас (Ігор Кошман 80), Єгор Клименчук (Юрій Кравчук 71), Енес Махмутовіч, Володимир Якимець, Фран Чір’як (Ернест Антві 71), Рафаель Сабіно, Маруан Міхобі

Попередження: Безбородько 48, Гречишкін 89 – Казлаускас 4, Сабіно 62.

Раніше, Олімпік у неймовірному матчі зіграв внічию з Маріуполем у 9 турі УПЛ.

Коментарі ()