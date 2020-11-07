Олімпік - ФК Маріуполь 3:3. Огляд матчу

Огляд матчу Олімпік - ФК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру УПЛ Олімпік вдома зіграв внічию з ФК Маріуполь.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 7 листопада

Олімпік - ФК Маріуполь 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 36 Беніто, 1:1 - 44 Сікан (пен), 1:2 - 45+2 Мішньов (пен), 1:3 - 73 Танковський, 2:3 - 79 Політило, 3:3 - 90+4 Каргбо

Олімпік: Артем Кичак, Іссіар Драме, Захедітабар Шахаб (Ібрагім Каргбо 70), Тарас Завійський (Даніель Романовський 84), Павло Ксьонз (Євген Цимбалюк 79), Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 70), Руслан Бабенко, Олабіран Блессинг Муіва (Беніто), Євген Пасіч, Ігор Снурніцин, Сергій Політило

ФК Маріуполь: Євген Гальчук, Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Максим Чех, Дмитро Мишньов, Сергій Горбунов (Олег Очеретько 58), Артем Бондаренко, В'ячеслав Танковський, Петро Стасюк, Ігор Кірюханцев, Данило Сікан (Андрій Кулаков 46)

Попередження: Олабіран Блессинг Муіва (Беніто) 33, Тарас Завійський 57, Іссіар Драме 62, Руслан Бабенко 75

Раніше, Денисов заявляв, що не подобається 13 орендованих гравців Шахтаря у Маріуполі.