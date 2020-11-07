Денисов: Мені не подобається 13 орендованих гравців Шахтаря у Маріуполі

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов негативно ставиться до великої кількості орендованих гравців Шахтаря у Маріуполі.

Про це заявив сам журналіст.

"Якщо говорити про орендованих, я точно знаю, що структура контрактів Шахтаря і Маріуполя дозволяє орендованим гравцям грати проти "Шахтаря" в очних матчах. Але за це прописана певна сума, тому в більшості випадків гравці Шахтаря й Динамо не грають проти своїх команд. Питання дискусійне. Будь-яка помилка може говорити про те, що гравець спеціально злив гру або щось в такому роді. Напевно, це правильно.

Інше питання, що в Маріуполі аж 13 футболістів, і це викликає обурення. Немає сенсу говорити адвокатські речі, і хто правий. У нашому регламенті футбольному необмежена кількість орендованих гравців. І це будуть вирішувати суто ліга і всі клуби. Питання не піднімається, можливо всіх все влаштовує. І у Шахтаря, і у Динамо багато своїх вихованців, яким потрібно десь грати і отримувати практику.

Особисто мені не подобається 13 орендованих гравців Шахтаря у Маріуполі. Ми обговорювали цю тему у Великому футболі, мені не подобається, що команда таким чином існує. Відомо, що власник Маріуполя футболом не так цікавиться, тому клуб підтримується на плаву тими засобами, які є: оренда, придбання недорогих гравців, вільні агенти. Але знову ж таки це повинні вирішити ліга і клуби", - зазначив Денисов.