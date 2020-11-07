Шуфрич підтримав Селезньова у конфлікті з Йовічевічем

Колишній віцепрезидент Говерли висловив свою думку

Джерело - Чемпіон.

Колишній віцепрезидент Говерли Олександр Шуфрич підтримав нападника Колоса Євгена Селезньова у конфлікті з головним тренером Дніпра-1 Ігорем Йовічевічем.

Про це заявив сам ексфункціонер.

Нагадаємо, що у ході перепалки в підтрибунному приміщенні Дніпро-Арени Йовічевич попросив Селезньова відповідати йому українською мовою.

У відповідь Євген заявив, що Йовічевіч, як хорват, не має права розповідати, як йому говорити в його країні.

Подальший конфлікт вдалося погасити за допомогою працівників Дніпро-Арени.