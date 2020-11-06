Селезньов і Йовічевіч посварилися в подтрибунці через українську мову

Джерело - Трибуна.
Між головним тренером Дніпра-1 Ігорем Йовічевічем і нападаником Колоса Євгеном Селезньовим стався конфлікт після матчу 9-го туру (0:2).
Про це повідомляє Трибуна.
В ході перепалки в підтрибунному приміщенні Дніпро-Арени Йовічевич попросив Селезньова відповідати йому українською мовою.
У відповідь Євген заявив, що Йовічевіч, як хорват, не має права розповідати, як йому говорити в його країні.
Подальший конфлікт вдалося погасити за допомогою працівників Дніпро-Арени.
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