Селезньов і Йовічевіч посварилися в подтрибунці через українську мову

Подальший конфлікт вдалося погасити за допомогою працівників Дніпро-Арени.

Джерело - Трибуна.

Між головним тренером Дніпра-1 Ігорем Йовічевічем і нападаником Колоса Євгеном Селезньовим стався конфлікт після матчу 9-го туру (0:2).

Про це повідомляє Трибуна.

В ході перепалки в підтрибунному приміщенні Дніпро-Арени Йовічевич попросив Селезньова відповідати йому українською мовою.

У відповідь Євген заявив, що Йовічевіч, як хорват, не має права розповідати, як йому говорити в його країні.

Подальший конфлікт вдалося погасити за допомогою працівників Дніпро-Арени.

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