Швейцарія назвала склад на матч з Україною в Лізі націй

Україна проведе свій матч проти підопічних Петковича 17 листопада

Джерело - УАФ.

Наставник збірної Швейцарії Володимир Петкович назвав склад національної команди на матч Ліги націй проти України (17-го листопада), а також контрольні зустрічі з Бельгією і матч Ліги націй з Іспанією.

Про це повідомляє УАФ.

Воротарі: Ян Зоммер (Боруссія М, Німеччина), Івон Мвого (Лейпциг, Німеччина), Грегор Кобель (Штутгарт, Німеччина).

Захисники: Мануель Аканджі (Боруссія Д, Німеччина), Лоріс Беніто (Бордо, Франція), Сильван Відмер, Ерай Кюмарт (обидва — Базель), Ніко Ельведі (Боруссія М, Німеччина), Джордан Лотомба (Ніцца, Франція), Бечірі Омерагич (Цюрих), Рікардо Родрігес (Торіно, Італія), Фабіан Шер (Ньюкасл, Англія).

Півзахисники: Едімілсон Фернандеш (Майнц, Німеччина), Ремо Фройлер (Аталанта, Італія), Маріо Гавранович (Динамо З, Хорватія), Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен (обидва — Вольфсбург, Німеччина), Джердан Шакірі (Ліверпуль, Англія), Рубен Варгас (Аугсбург, Німеччина), Граніт Джака (Арсенал, Англія), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва — Айнтрахт Ф, Німеччина).

Нападники: Харіс Сеферович (Бенфіка, Португалія), Брель Емболо (Боруссія М, Німеччина).

Нагадаємо, Німеччина назвала склад на матч з Україною в Лізі націй.

Раніше Шевченко назвав заявку на матчі проти Польщі, Німеччини та Швейцарії.