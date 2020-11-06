 Швейцарія назвала склад на матч з Україною в Лізі націй | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря розгромно поступилася АЕКу у Лізі Європи
Вчора 23:50 975
Колос без проблем переміг Дніпро-1 в 9 турі УПЛ
Сьогодні 20:54 29
Визначився склад збірної України на матчі відбору до Євробаскету-2022
Сьогодні 20:38 123
Жота - найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів
Сьогодні 19:38 159
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:13 820
Денисову під час прямого ефіру прийшов позитивний тест на COVID-19
Сьогодні 18:26 636
Кличко переобраний на пост мера Києва
Сьогодні 18:08 488
Динамо – Шахтар: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 17:38 673 1
УПЛ визначила найкращого тренера і гравця місяця
Сьогодні 16:52 413 2
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матчу УПЛ
Сьогодні 15:33 815
Блоги
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:36 118
Відео дня. 96-річний українець регулярно грає в теніс
Відео дня. 96-річний українець регулярно грає в теніс Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:27 427
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів
Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:13 809
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки
Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:00 2058
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:18 505
Момент дня. Пізахисник Інтера виконав геніальний гольовий пас п'ятою
Момент дня. Пізахисник Інтера виконав геніальний гольовий пас п'ятою Андрій Твердохліб
04.11.2020 18:22 488
ВІДЕО. Шикарний сейв Трубіна в грі з Боруссією
ВІДЕО. Шикарний сейв Трубіна в грі з Боруссією Андрій Твердохліб
04.11.2020 18:12 947 7
Наша відповідь Барселоні. Неймовірний гол Реброва у ворота іспанського гранда
Наша відповідь Барселоні. Неймовірний гол Реброва у ворота іспанського гранда Valeriy Ruchka
04.11.2020 17:48 725
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо Valeriy Ruchka
04.11.2020 12:17 969
Легендарний захисник. Серхіо Рамос забив 100-й гол у кар'єрі за Реал
Легендарний захисник. Серхіо Рамос забив 100-й гол у кар'єрі за Реал Valeriy Ruchka
04.11.2020 09:51 581
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:54 Футбол Колос без проблем переміг Дніпро-1 в 9 турі УПЛ 29
20:52 Беттінг Фрібети букмекерів України 47
20:38 Баскетбол Визначився склад збірної України на матчі відбору до Євробаскету-2022 123
20:36 Блог Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо 123
20:27 Блог Відео дня. 96-річний українець регулярно грає в теніс 431
20:26 Футбол Супряга заразився коронавірусом напередодні матчу проти Шахтаря 250
20:09 Футбол Швейцарія назвала склад на матч з Україною в Лізі націй 578
19:52 Футбол Джеко захворів на коронавірус 442
19:38 Футбол Жота - найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів 159
19:24 Футбол Леоненко, Бурбас і Крамар захворіли на COVID-19 659
19:13 Блог Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів 820
19:11 Футбол Німеччина назвала склад на матч з Україною в Лізі націй 716
18:51 Футбол Карпати - Діназ 0:3. Огляд матчу 705
18:50 Хокей УХЛ провела презентацію ювілейного сезону 2020/21 541
18:36 Футбол Селезньов та Смирний у стартовому складі Колоса на матч з Дніпро-1 689
18:26 Футбол Денисову під час прямого ефіру прийшов позитивний тест на COVID-19 636
18:08 Бокс Кличко переобраний на пост мера Києва 488
18:00 Блог Дівчина дня. Вогняний Instagram першої в історії України кібербаскетболістки 2058
17:52 Футбол Рома - ЧФР Клуж 5:0. Огляд матчу 778
17:39 Футбол Вернидуб спростував можливість очолити Шериф 777
17:38 Футбол Динамо – Шахтар: анонс і прогноз матчу 673 1
17:26 Футбол Ліверпуль - головний фаворит на титул АПЛ, - Гвардіола 840
17:10 ММА Адесанья: Я зроблю те, що Джонс не наважувався зробити 10 років 1017
16:52 Футбол УПЛ визначила найкращого тренера і гравця місяця 413 2
16:38 Футбол Арсенал – Молде 4:1. Огляд матчу 957

Швейцарія назвала склад на матч з Україною в Лізі націй

Сьогодні 20:09 578 0
Україна проведе свій матч проти підопічних Петковича 17 листопада
Швейцарія назвала склад на матч з Україною в Лізі націй
#Збірна України, #Збірна Швейцарії

Джерело - УАФ.

Наставник збірної Швейцарії Володимир Петкович назвав склад національної команди на матч Ліги націй проти України (17-го листопада), а також контрольні зустрічі з Бельгією і матч Ліги націй з Іспанією.

Про це повідомляє УАФ.

Воротарі: Ян Зоммер (Боруссія М, Німеччина), Івон Мвого (Лейпциг, Німеччина), Грегор Кобель (Штутгарт, Німеччина).

Захисники: Мануель Аканджі (Боруссія Д, Німеччина), Лоріс Беніто (Бордо, Франція), Сильван Відмер, Ерай Кюмарт (обидва — Базель), Ніко Ельведі (Боруссія М, Німеччина), Джордан Лотомба (Ніцца, Франція), Бечірі Омерагич (Цюрих), Рікардо Родрігес (Торіно, Італія), Фабіан Шер (Ньюкасл, Англія).

Півзахисники: Едімілсон Фернандеш (Майнц, Німеччина), Ремо Фройлер (Аталанта, Італія), Маріо Гавранович (Динамо З, Хорватія), Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен (обидва — Вольфсбург, Німеччина), Джердан Шакірі (Ліверпуль, Англія), Рубен Варгас (Аугсбург, Німеччина), Граніт Джака (Арсенал, Англія), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва — Айнтрахт Ф, Німеччина).

Нападники: Харіс Сеферович (Бенфіка, Португалія), Брель Емболо (Боруссія М, Німеччина).

Нагадаємо, Німеччина назвала склад на матч з Україною в Лізі націй.

Раніше Шевченко назвав заявку на матчі проти Польщі, Німеччини та Швейцарії.

Коментарі ()