 Німеччина назвала склад на матч з Україною в Лізі націй | Футбол | Champion.com.ua
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Німеччина назвала склад на матч з Україною в Лізі націй

Сьогодні 19:11 713 0
Матч Німеччина - Україна відбудеться 14 листопада
Німеччина назвала склад на матч з Україною в Лізі націй
#Лев, #Збірна України, #Збірна Німеччини

Джерело - УАФ.

Наставник збірної Німеччини Йоахім Лев назвав склад національної команди на матч Ліги націй проти України (14-го листопада), а також контрольні зустрічі з Чехією і матч Ліги націй з Іспанією.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Воротарі: Бернд Лено (Арсенал, Англія), Мануель Ноєр (Баварія), Кевін Трапп (Айнтрахт Ф), Олівер Бауманн (Гоффенгайм).

Захисники: Матіас Гінтер (Боруссія М), Робін Госенс ​​(Аталанта, Італія), Марсель Хальстенберг (Лейпциг), Беньямін Хенрікс (Монако, Франція), Тіло Керер (ПСЖ, Франція), Робін Кох (Лідс, Англія), Філіпп Макс (ПСВ, Нідерланди), Антоніо Рюдігер (Челсі, Англія), Ніко Шульц (Боруссія Д), Ніклас Штарк (Герта), Джонатан Та (Баєр), Фелікс Удуохай (Аугсбург).

Півзахисники: Надім Амірі (Баєр), Махмуд Дауд, Юліан Брандт (обидва — Боруссія Д), Серж Гнабрі, Леон Горецка (обидва — Баварія), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, Англія), Йонас Хоффманн (Боруссія М).

Нападники: Лука Вальдшмідт (Бенфіка, Португалія), Тімо Вернер (Челсі, Англія), Тоні Кроос (Реал, Іспанія), Йозуа Кімміх, Лерой Сане (обидва — Баварія), Флоріан Нойхаус (Боруссія М).

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