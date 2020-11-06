Джерело - Чемпіон.
Нападник Роми Едін Джеко здав позитивний тест на COVID-19.
Про це гравець повідомив у своєму Instagram.
"Всім привіт, на жаль, я здав позитивний тест на COVID-19, і, як ви знаєте, мені доведеться дотримуватися карантину. Хочу заспокоїти всіх, хто мене знає, на щастя, у мене немає важких симптомів", - написав Джеко.
"На кілька днів я буду змушений триматися подалі від моїх товаришів, але всім серцем і розумом я залишуся з ними, починаючи з неділі", - підсумуав гравець.
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Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma 💛❤️
Раніше позитивний тест підтвердився у Олександра Денисова та Віктора Леоненка.