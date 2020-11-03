Бій Повєткін – Вайт перенесли через коронавірус у росіянина

Реванш між тимчасовим чемпіоном WBC в суперважкій вазі Олександром Повєткіним (36-2-1, 25 КО) і британцем Ділліаном Уайтом (27-2, 18 КО) відбудеться у наступному році.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн.

"На жаль, сьогодні ми отримали звістку, що Олександр Повєткін знаходиться в лікарні після позитивного результату тесту на Covid-19. Бій буде перенесений на 30 січня. Оголошення про наше шоу 21 листопада буде зроблено найближчим часом", - розповів Гірн.