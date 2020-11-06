Ліверпуль - головний фаворит на титул АПЛ, - Гвардіола

Головний претендент на титул англійської Прем'єр-ліги - Ліверпуль.

Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Ліверпуль - головний фаворит на титул АПЛ. З огляду на наслідки пандемії, цей сезон буде відрізнятися від попереднього. У нашому чемпіонаті багато команд ТОП-рівняю Важливо залишитися в боротьбі за титул до останніх п'яти або десяти ігор сезону", - сказав Гвардіола.

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"Сподіваюся, ми будемо в гонці. Важливо виграти чемпіонат. Все, що ми можемо зробити, - сконцентруватися на собі і на тих поліпшень, які необхідні нам, щоб перемогти", - підсумував коуч.