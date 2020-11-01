Матвієнко здається червоним перспективним варіантом посилення складу

Керівництво Ліверпуля дало зрозуміти, що в січні готове виділити кошти Юргену Клоппу на покупку нового центрального захисника, що допоможе тренеру поліпшити кадрову ситуацію в команді на тлі травм ключових виконавців.

Про це повідомляє 90min.

На придбання нового футболіста червоні готові виділити до 40 мільйонів фунтів.

Скаути Ліверпуля вже підготували список з потенційних новачків, над яким в клубі працюватимуть найближчим часом. До нього увійшли Озан Кабак (Шальке), Пау Торрес (Вільярреал), Жюль Кунде (Севілья), Дайо Упамекано (Лейпциг), а також захисник Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко.

Втім, не виключається, що в результаті червоні довірять місце в складі комусь з випускників клубної академії, у зв'язку з чим в січні не будуть виходити на ринок.

У вересні повідомлялося про інтерес до Миколи Матвієнка з боку Вест Гема, але в підсумку цей клуб вирішив відмовитися від ідеї підписання українця.

Нагадаємо, Тете довикликали в олімпійську збірну Бразилії.