Матч з Динамо для Мессі став ювілейним

Аргентинський нападник провів 150-й матч

Джерело - Чемпіон.

Матч з Динамо (2:1) для нападника Барселони Ліонеля Мессі став ювілейним в єврокубках.

Про це повідомляє sport.segodnya.ua.

Аргентинець провів 150-й матч в єврокубках. 33-річний форвард зіграв 146-й раз у Лізі чемпіонів; також в історії його виступів - чотири поєдинки за Суперкубок Європи.

Однак цей показник не є особливо унікальним: не менше 150 зустрічей в турнірах УЄФА провели 13 футболістів. Зате Мессі забив 121-й м'яч, і за результативністю він поступається лише Кріштіану Роналду - у того 133 голи.