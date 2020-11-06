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Матч з Динамо для Мессі став ювілейним

Сьогодні 10:10 345 0
Аргентинський нападник провів 150-й матч
Матч з Динамо для Мессі став ювілейним
#Мессі, #Барселона, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Матч з Динамо (2:1) для нападника Барселони Ліонеля Мессі став ювілейним в єврокубках.

Про це повідомляє sport.segodnya.ua.

Аргентинець провів 150-й матч в єврокубках. 33-річний форвард зіграв 146-й раз у Лізі чемпіонів; також в історії його виступів - чотири поєдинки за Суперкубок Європи.

Однак цей показник не є особливо унікальним: не менше 150 зустрічей в турнірах УЄФА провели 13 футболістів. Зате Мессі забив 121-й м'яч, і за результативністю він поступається лише Кріштіану Роналду - у того 133 голи.

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