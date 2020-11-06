Скрипник: Дитячі помилки дратують і мене, і гравців

У матчі проти АЕКа у Лізі Європи (1:4) гравці Зорі зробили ті ж помилки, що і у протистоянні з Брагою.

Про це заявив головний тренер луганської команди Віктор Скрипник.

"Заслужено програли, знову швидкий гол і невміння зіграти у своєму штрафному, навіть незважаючи на чисельну більшість. Бажання є, а майстерності не вистачає.

Поки ми збираємо негативний досвід з цієї Ліги Європи. Переживаємо непростий момент, сподіваємося з честю з цього вийти.

Хотіли, щоб помилки матчу з Брагою не повторилися. Але одна справа говорити, а інша - робити. Ми всі злі, переживаємо, але руки не опускаємо. Ми кожен раз наступаємо на ті ж граблі, не вміємо грати проти м'яча.

Те, що в УПЛ проходить - в Лізі Європи не виходить, і це боляче б'є по тобі. Дитячі помилки дратують і мене, і гравців. Але це досвід, треба це пройти і вийти сильними. Хочеться швидше реабілітуватися.

Громов два тижні пропускав, його зв'язка з Кабаєвим має велике значення. Два тижні без тренувань позначаються, але свою роботу він зробив", - сказав Скрипник.