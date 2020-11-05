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Шабанов: У Динамо залишились сили на Шахтар

Сьогодні 23:12 255 0
Артем Шабанов прокоментував матч проти Шахтаря в УПЛ
Шабанов: У Динамо залишились сили на Шахтар
#Шабанов, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо попри виїзний матч із Барселоною у Лізі чемпіонів зможе підготуватися до матчу УПЛ проти Шахтаря.

Про це розповів захисник киян Артем Шабанов.

"У неділю дуже важливий матч проти Шахтаря. Чи залишилися сили на цю гру? Думаю, що так. Ми звикли грати в такому насиченому графіку. Зараз приїдемо на базу, де будуть відновлювальні процедури. Упевнений, що ми встигнемо відновитися до матчу з Шахтарем", - розповів Шабанов.

Нагадаємо, Монзуль розсудить матч Динамо – Шахтар в УПЛ.

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