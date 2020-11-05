Шабанов: У Динамо залишились сили на Шахтар

Динамо попри виїзний матч із Барселоною у Лізі чемпіонів зможе підготуватися до матчу УПЛ проти Шахтаря.

Про це розповів захисник киян Артем Шабанов.

"У неділю дуже важливий матч проти Шахтаря. Чи залишилися сили на цю гру? Думаю, що так. Ми звикли грати в такому насиченому графіку. Зараз приїдемо на базу, де будуть відновлювальні процедури. Упевнений, що ми встигнемо відновитися до матчу з Шахтарем", - розповів Шабанов.