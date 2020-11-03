Монзуль розсудить матч Динамо – Шахтар в УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі суддівські призначення на 9 тур УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
6 листопада
СК Дніпро-1 – Колос – головний арбітр Копієвський В. (Кропивницький), відповідальний за VAR – Коваленко А. (Полтава);
7 листопада
Олімпік – Маріуполь – головний арбітр Шурман Д. (Київська обл.), відповідальний за VAR – Копієвський В. (Кропивницький);
Олександрія – Львів – головний арбітр Кривоносов М. (Київ);
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Десна – Минай – головний арбітр Блавацький Р. (Львів);
8 листопада
Рух – Інгулець – головний арбітр Деревінський О. (Київ);
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Динамо – Шахтар – головний арбітр Монзуль К. (Харків), відповідальний за VAR – Балакін М. (Київська обл.);
Зоря – Ворскла – головний арбітр Арановський Є. (Київ), відповідальний за VAR – Романов В. (Дніпро).