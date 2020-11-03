 Монзуль розсудить матч Динамо – Шахтар в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів
Сьогодні 21:43 1082 2
Барселона - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 21:55 1519
Шахтар - Боруссія М: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 21:51 1560
Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М 0:6. Як це було
Сьогодні 21:43 12916 1
Жах для Шахтаря! Боруссія знущається над гірниками в Лізі чемпіонів
Сьогодні 20:41 822
Історія дня. Як Барселона заплатила 25 мільйонів євро за українця
Сьогодні 18:28 916
Маліновський у команді тижня 6-го туру Серії А
Сьогодні 14:23 724
Шахтар і Динамо - наймолодші команди за віком у перших турах Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:50 532
У Палаці спорту зроблять госпіталь для хворих на коронавірус
Сьогодні 13:25 435
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:25 355
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:24 Футбол Трубін – найгірший гравець матчу Шахтар – Боруссія М 309
22:08 Футбол Левченко: Шахтарю потрібно робити правильні висновки 346
21:55 Пряма трансляція Барселона - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 1519
21:51 Футбол Шахтар - Боруссія М: відео голів і огляд матчу 1560
21:50 Футбол Атлетіко зіграло внічию з Локомотивом у 3 турі Ліги чемпіонів 441
21:43 Футбол Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів 1082 2
21:43 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М 0:6. Як це було 12916 1
21:21 Футбол Маліновський у запасі Аталанти на матч з Ліверпулем 568
21:11 Футбол Зідан залишив Луніна у запасі на матч проти Інтера 646
20:57 Футбол Зінченко у стартовому складі Манчестер Сіті на матч Ліги чемпіонів 723
20:46 Теніс Бондаренко пробилась в основну сітку турніру в США 618
20:41 Блог Жах для Шахтаря! Боруссія знущається над гірниками в Лізі чемпіонів 822
20:29 Футбол Монзуль розсудить матч Динамо – Шахтар в УПЛ 970
20:14 Бокс Повєткін потрапив у лікарню через коронавірус 1147
20:08 Пряма трансляція Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 4976
19:59 Футбол Куман: З Гвардіолою часто згадуємо матчі з Динамо 1118
19:46 Теніс Костюк знялася з турніру в Чарльстоні 1136
19:40 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 416650
19:29 Бокс Паркер готовий битися з Усиком за титул WBO 2208
19:08 Футбол Матч Динамо з Барселоною не перенесуть 2298
18:52 Футбол Тайсон у старті Шахтаря на матч з Боруссією 1595
18:46 Футбол У Минаї підтвердили переговори з Мілевським 1545
18:30 Футбол Гіггз тимчасово покинув збірну Уельсу 1347
18:28 Футбол Історія дня. Як Барселона заплатила 25 мільйонів євро за українця 916
18:25 Навколо спорту Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE 35081 1

Монзуль розсудить матч Динамо – Шахтар в УПЛ

Сьогодні 20:29 970 0
В 9 турі УПЛ буде зіграно перше Класичне
Монзуль розсудить матч Динамо – Шахтар в УПЛ
#УПЛ, #Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі суддівські призначення на 9 тур УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

6 листопада

СК Дніпро-1 – Колос – головний арбітр Копієвський В. (Кропивницький), відповідальний за VAR – Коваленко А. (Полтава);

7 листопада

Олімпік – Маріуполь – головний арбітр Шурман Д. (Київська обл.), відповідальний за VAR – Копієвський В. (Кропивницький);

Олександрія – Львів – головний арбітр Кривоносов М. (Київ);

Актуально: Без 13 гравців основи: Динамо назвало заявку на матч з Барселоною

Десна – Минай – головний арбітр Блавацький Р. (Львів);

8 листопада

Рух – Інгулець – головний арбітр Деревінський О. (Київ);

Важливо: УПЛ: Як виглядає турнірна таблиця після 8 туру

Динамо – Шахтар – головний арбітр Монзуль К. (Харків), відповідальний за VAR – Балакін М. (Київська обл.);

Зоря – Ворскла – головний арбітр Арановський Є. (Київ), відповідальний за VAR – Романов В. (Дніпро).

Коментарі ()