Де Пена хитрощами отримав футболку Мессі

Хавбеку Динамо Карлосу Де Пені довелося докласти зусиль, щоб отримати футболку Ліонеля Мессі після матчу з Барселоною у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Я домовився з Луїсом Суаресом, ми з ним часто спілкувалися. Він був дуже привітний і поговорив з Лео. В кінці гри Мессі дав мені свою футболку в роздягальні, а я йому свою. Мессі зараз є єдиним лідером Барси, єдиним, хто повинен витягнути команду. Раніше у нього були партнери, які допомагали більше, тепер його бачать з молодими хлопцями, яким бракує досвіду. Для мене він буде найкращим до того дня, коли піде на пенсію", – розповів Де Пена.