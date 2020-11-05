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Де Пена хитрощами отримав футболку Мессі

Сьогодні 18:20 1000 0
Карло Де Пена отримав футболку Ліонеля Мессі
Де Пена хитрощами отримав футболку Мессі
#Де Пена, #Динамо, #Мессі

Джерело - football24.ua.

Хавбеку Динамо Карлосу Де Пені довелося докласти зусиль, щоб отримати футболку Ліонеля Мессі після матчу з Барселоною у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Я домовився з Луїсом Суаресом, ми з ним часто спілкувалися. Він був дуже привітний і поговорив з Лео. В кінці гри Мессі дав мені свою футболку в роздягальні, а я йому свою. Мессі зараз є єдиним лідером Барси, єдиним, хто повинен витягнути команду. Раніше у нього були партнери, які допомагали більше, тепер його бачать з молодими хлопцями, яким бракує досвіду. Для мене він буде найкращим до того дня, коли піде на пенсію", – розповів Де Пена.

Раніше, Динамо програло Барселоні.

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