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Швейцарська фірма зажадала позбавити президента ФІФА членства у МОК

Сьогодні 13:33 207 0
Інфантіно звинувачують в порушенні кількох норм Олімпійської хартії
Швейцарська фірма зажадала позбавити президента ФІФА членства у МОК
#ФІФА, #МОК

Джерело - isport.ua.

Президента ФІФА Джанні Інфантімо можуть позбавити членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Про це повідомляє Le Monde.

На функціонера була подана скарга з боку швейцарської фірми Sport 7, у сферу діяльності якої також входять різні розслідування незаконної діяльності футбольних агентів. Представники компанії впевнені, що Інфантіно порушив кілька норм Олімпійської хартії і тому повинен бути виключений з МОК.

Минулого літа він став фігурантом кримінальної справи, яку порушила прокуратура Швейцарії. Інфантіно звинуватили в злочинних діях, в яких також звинувачували співробітники відомства, які розслідували корупцію в організації.

Нагадаємо, колишній генсек ФІФА отримав умовний термін у справі про шахрайство.

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