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Колишній генсек ФІФА отримав умовний термін у справі про шахрайство

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Суд виніс рішення у справі про шахрайство
Колишній генсек ФІФА отримав умовний термін у справі про шахрайство
#ПСЖ

Джерело - UA-футбол.

Підійшов до кінця судовий розгляд щодо президента Парі Сен-Жермен Нассера Аль-Хелаїфі і колишнього генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке.

Про це повідомляє L'Equipe.

Керівник паризького клубу отримав виправдувальний вирок. Чиновника ж суд покарав 120 днями умовного тюремного терміну.

Нагадаємо, генеральна прокуратура Швейцарії вважала, що в період з 2013 по 2015 рік Вальке використовував своє становище в ФІФА, щоб права на трансляцію міжнародних турнірів в Італії і Греції дісталися певним компаніям. Йшлося про чемпіонати світу і Кубках конфедерацій з 2018 по 2030 рік. Натомість колишній управлінець отримав від Аль-Хелаїфі, що є також главою телевізійної групи beIN Media, хабарі у вигляді трьох платежів на загальну суму € 1,25 млн. У січні 2018 року Вальке був відсторонений від футбольної діяльності на 12 років.

Раніше, Челсі знищив Краснодар, ПСЖ переграв Башакшехір у 2 турі Ліги чемпіонів.

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