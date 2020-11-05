Динамо і Барселона провели рекордний матч

Київська команда найчастіше зустрічалася із каталонським клубом

Джерело - ФК Динамо.

У межах європейських клубних баталій Динамо найчастіше грало проти Барселони.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Зустріч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2020/21 (1:2), яка була зіграна на Камп Ноу, стала для Динамо рекордною, 11-м поєдинком з одним суперником - Барселоною.

Перше протистояння команд відбулося у 1991 році, в рамках 1/4 фіналу Кубка володарів Кубків, і завершилося загальною перемогою каталонців (2:3 у Києві та 1:1 у Барселоні). Загалом із 11-ти матчів, враховуючи цей матч, динамівці святкували перемогу у трьох, одного разу була зафіксована нічия, а Барселона виявилася сильнішою у семи зустрічах (різниця м’ячів 16:20 на користь блаугранас).

Зовсім скоро, 24 листопада, Динамо та Барселона зійдуться у своєму 12-му єврокубковому поєдинку - вже на НСК Олімпійський.

По 10 матчів в єврокубках київська команда провела з турецьким Бешикташем, німецькою Баварією та іспанським Реалом.