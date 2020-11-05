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Яковенко: Динамо могло обіграти Барселону

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Яковенко: Динамо могло обіграти Барселону
#Яковенко, #Динамо, #Барселона

Джерело - ТК Футбол.

У матчі з Барселоною гра футболістів Динамо показала, що команда рухається у правильному напрямку.

Про це заявив експерт Олександр Яковенко.

"Динамо показало, що вони на правильному шляху. Незважаючи на нервовий початок, вони зрозуміли, що можуть грати проти такого грізного суперника. Достойно провели матч, мали можливість звести його до нічиєї або навіть виграти. У Барселони було багато моментів, але це нормально. Вони завжди їх створюють з будь-яким суперником. Адже Динамо теж вдавалося створювати моменти, але підвела реалізація. Вийшли такі молоді хлопці проти зірок, на кшталт Мессі. Були нерви, але потім заспокоїлися.

Результат міг бути іншим. Сьогодні тер Штеген здорово відіграв. У минулій грі з Алавесом Нету припустився фатальної помилки, через яку і була нічия. Зараз тер Штеген показав, що він основний воротар, вселивши впевненість у своїх футболістів. Нещерет теж піймав кураж і на ньому грав до кінця. Були вдалі сейви, і він відчув упевненість. Це дуже важливо для воротаря. З перших хвилин були моменти, з якими він добре впорався, і далі почав грати розкутіше", - сказав Яковенко.

Раніше, Динамо програло Барселоні.

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