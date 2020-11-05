У матчі з Барселоною побачили талант молодого голкіпера Динамо Руслана Нещерета.

Про це заявив експерт Рустам Худжамов.

"Як оптиміст, я побачив те, на що сподівався. Гра залишає надію на те, що все буде добре в наступних матчах. Порадувало, що після пропущеного гола хлопці не опустили руки. Всі думали, що буде побиття дітей. Ми побачили, що можна грати. У Барселони були зони за спинами, стільки виходів один на один...

Бачимо, як себе проявив Нещерет. Абсолютно впорався, хоч я і боявся перед грою. Лінія оборони тріщала по швах, але він впорався. Він вийшов розслаблений, розуміючи, що це - Барселона, і його помилки фатальними не стануть. Головне, що після таких матчів його можуть перехвалити. У цій ситуації ми бачимо перспективи і його талант, але своєю увагою ми можемо зламати його. Не всі футболісти витримують", - сказав Худжамов.