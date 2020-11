Воротар Динамо Руслан Нещерет у матчі з Барселоною (1:2) виконав 12 сейвів.

Про це повідомляє Squawka.

Це повторення третього результату за кількістю відбитих ударів в одному матчі за всю історію Ліги чемпіонів.

