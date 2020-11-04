Мессі підтримав Марадону після операції

Джерело - Чемпіон.
Нападник Барселони Ліонель Мессі підтримав легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадону, який переніс екстрену операцію на мозку.
Про це розповів сам футболіст в Instagram.
"Дієго, всіх сил світу тобі. Я і моя сім'я хочемо, щоб ти одужав якомога швидше. Обіймаю від щирого серця", - написав Мессі.
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Diego, toda la fuerza del mundo. Mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible. ¡Un abrazo de corazón!
Раніше повідомлялося, що Марадона госпіталізований і переніс операцію.