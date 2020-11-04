Мессі підтримав Марадону після операції

Ліонель Мессі прокоментував перенесену операцію Дієго Марадоною

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Ліонель Мессі підтримав легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадону, який переніс екстрену операцію на мозку.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Дієго, всіх сил світу тобі. Я і моя сім'я хочемо, щоб ти одужав якомога швидше. Обіймаю від щирого серця", - написав Мессі.

Раніше повідомлялося, що Марадона госпіталізований і переніс операцію.