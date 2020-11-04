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Мессі підтримав Марадону після операції

Сьогодні 19:59 569 0
Ліонель Мессі прокоментував перенесену операцію Дієго Марадоною
Мессі підтримав Марадону після операції
#Марадона, #Мессі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Ліонель Мессі підтримав легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадону, який переніс екстрену операцію на мозку.

Про це розповів сам футболіст в  Instagram.

"Дієго, всіх сил світу тобі. Я і моя сім'я хочемо, щоб ти одужав якомога швидше. Обіймаю від щирого серця", - написав Мессі.

 
 
 
 
 
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Diego, toda la fuerza del mundo. Mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible. ¡Un abrazo de corazón!

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Раніше повідомлялося, що Марадона госпіталізований і переніс операцію.

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