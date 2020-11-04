 Марадона госпіталізований і переніс операцію | Футбол | Champion.com.ua
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Марадона госпіталізований і переніс операцію

Сьогодні 07:11 658 0
Легендарний аргентинський нападаючий відчув себе погано під час святкування 60-річчя
Марадона госпіталізований і переніс операцію
#Марадона

Джерело - football.ua.

Дієго Марадона, якому 30 жовтня виповнилося 60 років, був госпіталізований на батьківщині в одну з лікарень міста Ла-Плата.

Про це повідомляє і Daily Mail.

Початкові аналізи відомого футболіста і тренера показували позитивну динаміку, однак результат досліджень на комп'ютерному томографі змусив лікарів перейти до активних дій по порятунку життя Марадони.

Іконі аргентинського футболу знадобилася операція на головному мозку в результаті виявлення субдуральної гематоми - об'ємне скупчення крові, розташоване між твердою і павутинною мозковими оболонками і викликає здавлення головного мозку. Небезпекою даного типу гематом є крайнім ступенем варіативності, що ускладнює процес операції.

Марадона був госпіталізований ще ввечері понеділка (2 листопада) через анемії і зневоднення. При цьому його особистий лікар повідомив, що загальний стан його пацієнта поліпшується.

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