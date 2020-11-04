Яковенко: Динамо має використати слабкі сторони Барселони

Динамо у матчі з Барселоною має показати максимальну самовіддачу.

Про це розповів колишній гравець киян Олександр Яковенко.

"Кияни повинні сьогодні грати в футбол. Повинна бути повна самовіддача і, звичайно ж, частка везіння бо без неї — нікуди. Так, вони будуть протистояти Барселоні, але там же теж люди грають. Треба виходити і робити максимум з того, що вони можуть на даний момент.

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Потрібно постаратися скористатися їх слабкими сторонами — вони у Барселони теж є", — розповів Яковенко.