Лаціо може бути виключений із Серії А

Римський клуб порушив протокол по боротьбі з COVID-19

Лаціо потрапив під підозру прокуратури у справі про можливе скоєння порушення медичного протоколу, що діє в Італії під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Football-Italia.

Проблеми почалися у Лаціо через участь в грі з Торіно Чіро Іммобіле, Лукаса Лейви і Томаса Стракоша, яким УЄФА заборонив поїздку на черговий матч Ліги чемпіонів. При цьому, результати тестування між матчами єврокубків гравці не отримували.

Прокуратура вже провела допит президента клубу Клаудіо Лотіто і головного лікаря клубу Іво Пульчіні, не чекаючи відповіді про мазках футболістів.

Як стверджує джерело, штрафні санкції, зазначені в 8 статті медичного протоколу, застосовуються до клубу в залежності від тяжкості наслідків, а їх діапазон знаходиться від грошових витрат аж до зниження в турнірній таблиці до останнього місця або виключення і дивізіону, в якому виступає команда.

Серйозність порушення оцінюється відповідно до ризиком для здоров'я гравців, персоналу, суддів і всіх учасників, які зазнали зараженню COVID-19, а також підтвердженим наміром змінити хід або результат матчу.

Нагадаємо, Лаціо у неймовірному матчі обіграло Торіно.