Неймовірний камбек Лаціо у грі проти Торіно, розгромна перемога Ювентуса. Результати матчів 6 туру Серії А

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У 6 турі Серії А Лаціо вирвало перемогу у Торіно, Ювентус на виїзді розібрався із Спецією.

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Чемпіонат Італії - Серії А

6 тур, 1 листопада

Спеція – Ювентус 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 – 14 Мората, 1:1 – 32 Побега, 1:2 – 59 Роналду, 1:3 – 67 Рабіо, 1:4 – 76 Роналду

Торіно – Лаціо 3:4 (2:1)

Голи: 0:1 – 15 Перейра, 1:1 – 19 Бремер, 2:1 – 24 Белотті (пен), 2:2 – 49 Мілінкович-Савич, 3:2 – 88 Лукич, 3:3 – 90+5 Іммобіле, 3:4 – 90+8 Кайседо

Нагадаємо, Удінезе програв Мілану у 6 турі Серії А.