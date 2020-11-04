Українські арбітри будуть працювати на матчі Ліги Європи

Арановський виступить головним суддею матчу Антверпен - ЛАСК

5 листопада на матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи-2020/21 буде працювати українська бригада арбітрів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Українці обслужать матч між бельгійським Антверпеном і австрійським ЛАСКом. Головним суддею призначений 44-річний Євген Арановський. За свою кар'єру арбітр відпрацював на 48 матчах УЄФА, з них 29 - в рамках Ліги Європи.

Допомагати йому будуть Володимир Висоцький і Віктор Матяш, а четвертим суддею призначений Віталій Романов.

Матч Антверпен - ЛАСК відбудеться 5 листопада в Антверпені (Бельгія) на стадіоні босу. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Марадона госпіталізований і переніс операцію.