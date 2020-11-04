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Заховайло: Гірники отримали принизливий ляпас

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Експерт - про поразку Шахтаря від Боруссії
Заховайло: Гірники отримали принизливий ляпас
#Шахтар, #Боруссія

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар отримав принизливий результат у матчі з Боруссією (0:6).

Про це заявив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Гірники отримали принизливий ляпас. Можу провести аналогію з півфіналом чемпіонату світу-2014 Бразилія - ​​Німеччина (1:7). У сучасному футболі у бразильців поки немає аргументів проти Вермахту. Перший тайм, вибачте за порівняння, як в сорок першому: Київ бомбили, і нам оголосили, що почалася війна. З пісні слів не викинеш. Шахтар потрапив під каток пресингу та інтенсивної гри з м'ячем. І що у відповідь? Бобик здох... принизливий результат. Чекаю дербі", - зазначив Заховайло.

Нагадаємо, в наступному матчі Шахтар 8-го листопада зіграє з київським Динамо в рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

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