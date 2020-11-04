Донецький Шахтар отримав принизливий результат у матчі з Боруссією (0:6).

Про це заявив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Гірники отримали принизливий ляпас. Можу провести аналогію з півфіналом чемпіонату світу-2014 Бразилія - ​​Німеччина (1:7). У сучасному футболі у бразильців поки немає аргументів проти Вермахту. Перший тайм, вибачте за порівняння, як в сорок першому: Київ бомбили, і нам оголосили, що почалася війна. З пісні слів не викинеш. Шахтар потрапив під каток пресингу та інтенсивної гри з м'ячем. І що у відповідь? Бобик здох... принизливий результат. Чекаю дербі", - зазначив Заховайло.