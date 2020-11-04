 Барселона - Динамо смотреть онлайн Лига чемпионов 4.11.2020 футбол - 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 02:27 1727 0
Барселона - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє в гостях проти іспанської Барселони в 3 турі Ліги чемпіонів 2020/21.

Матч відбудеться в середу, 4 листопада, на Камп Ноу. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 2 та Воля Футбол 1 у медіасервісі Megogo. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 2 турі Динамо не втримало перемогу у виїзній грі проти Ференцвароша (2:2), а Барселона впевнено перемогла Ювентус у Турині (0:2). Після 2-х турів у Динамо 1 очко та з сходинка в групі G. Барселона впевнено лидирує в квартеті, набравши 6 очок.

У іншому матчі групи Ференцварош Сергія Реброва вдома прийме Ювентус. 

Нагадаємо, донецький Шахтар у 3 турі в групі B прийматиме Боруссію з Менхенгладбаха. Матч Шахтар - Боруссія відбудеться у вівторок, 3 листопада, о 19:55 за Києвом.

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